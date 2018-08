W jaki sposób HR może wykryć złe sprawowanie władzy przez zarządzających

lekarz, coach, terapeuta, trener biznesu, założyciel firmy ProNavigare i Fundacji ProEqilibrium Specjalizuje się w rozwoju kompetencji menedżerskich, umiejętności psychospołecznych i zarządzaniu sprzedażą. Licencjonowany Coach ICC od 2005 roku, Master i Team Coach EMCC od 2013; przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Izby Coachingu. Specjalizuje się w coachingu indywidualnym i grupowym; biznesowym, interwencyjnym, executive i life coachingu. Twórca autorskiej metody Adventure Coaching. Najbliżej mu do holistycznego pojmowania coachingu i człowieka. Wielką wagę przywiązuje do równowagi tego co fizyczne, z tym co psychiczne, intelektualne i duchowe. Od ponad 20 lat tworzy i prowadzi szkolenia, zarówno wewnątrz dużych korporacji jak i dla klientów indywidualnych. Przez wiele lat związany z branżą farmaceutyczną. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie (zarządzał zespołami i wielomilionowym budżetem). Absolwent MBA, absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ukończył Studium Psychologii Zorientowanej na Proces, licencjonowany terapeuta EMDR. Akredytowany konsultant Discovery Insights, akredytowany Coach Izby Coachingu, akredytowany konsultant Power Intelligence, licencjonowany Praktyk NLP.