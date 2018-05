Jak znależć czas na walkę ze stresem w sytuacji przeciążenia obowiązkami

Trener umiejętności psychospołecznych w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, gdzie pełni także funkcję Kierownika Projektów Szkoleniowych. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla biznesu w obszarach tematycznych takich jak: asertywność, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie, automotywacja, poczucie sprawczości i skuteczności. Prowadzi także szkolenia w języku angielskim. Posiada także 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji projektów, finansów przedsiębiorstwa, wdrożeń nowych produktów oraz strategii, zdobyte zarówno w branży doradczej oraz w firmie telekomunikacyjnej. Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość, a w ramach programów stypendialnych studiowała także w Aarhus School of Business (obecnie Aarhus University) w Danii oraz w Vienna University of Economics and Business Administration w Austrii