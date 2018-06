Komu powinien być przekazywany raport po badaniu AC/DC

Magda Stawska posiada 20letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w strukturach pionu zasobów ludzkich, jak i pionu ryzyka, zdobywane w Polsce i zagranicą (Austria, Niemcy, Anglia, region Europy Środkowo-Wschodniej). Posiada doświadczenie w różnych branżach, jak bankowość, usługi finansowe, ubezpieczenie, farmacja, telekomunikacja, energetyka, FMCG, produkcja. Kluczowe obszary ekspertyzy to zarządzane zmianą, diagnoza kultury organizacyjnej, projektowanie programów rozwojowych, zarządzanie wiedzą, rozwój kapitału ludzkiego. Specjalistka w dziedzinie międzykulturowych aspektów zarządzania zespołami i wielonarodowych aspektów organizacji. Pasjonatka innowacyjnych rozwiązań́, nowoczesnych technologii i startupów. Mentorka wydarzeń zorientowanych na rozwój innowacyjności i budowanie zespołów (Dragon’s Dean, Warsaw StartUpWeekend) Monitoruje trendy na rynku pracy i wyzwania człowieka w związku z rozwojem nowoczesnych technologii. Autorka programu mentoringu kariery zawodowej Start w Przyszłość́ (StartUpYourFuture) i książki „Alchemia Kariery Kobiety. Daj sobie drugą szansę!” (Wydawnictwo Poltext) Inicjatywy autorskie dedykowane na rzecz aktywizacji kobiet społeczności StartUpWoman w ramach przedsiębiorczości stylu życia i przedsiębiorczości hybrydowej. Założycielka think tanka Start w Przyszłość #StartUpYourFuture. Współuczestniczyła w powstawaniu książki autorstwa Tim Clarka i Bruce Hazen) Business Models For Teams (Penguin Ramdom Hous) Doktorantka zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi badania nad kulturą organizacyjną w polskich instytucjach kultury. Certyfikowana assessor CAACDC (IES) i praktyk Business Model You.